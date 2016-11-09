Ребров предупредил: пойманного пьяным за рулем Виду ждет штраф

Хорватского защитника "Динамо" Домагоя Виду, пойманного киевскими полицейскими пьяным за рулем, ждет штраф в его клубе.

Об этом заявил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров в комментарии "Вестям".

"Пока что Виду я еще не видел, он находится в расположении сборной Хорватии. Когда вернется — выслушаю его объяснения. Если такой инцидент имеет место, то, не сомневаюсь, футболиста ждет штраф", — заявил Ребров.

Напомним, 7 августа украинский форвард хорватского "Хайдука" Артем Радченко в хорватском Сплите попал в серьезную аварию. Радченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.