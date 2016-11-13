Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами

13 ноября 2016, 10:54

Это важная победа для нас, мы хорошо закончили год, заявил Шевченко.

  • Болельщики сборной Украины Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters
  • Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами Reuters

После победной игры против сборной Финляндии, закончившейся с минимальным счетом 1:0, главный тренер украинцев Андрей Шевченко признал, что во втором тайме матча его команда сыграла слабее, нежели первую половину встречи.

Об этом Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1", сообщает football.ua.

"Я очень доволен результатом. Это важная победа для нас, мы хорошо закончили год. Год был тяжелый, у нас непростая группа, но мы стартовали с изменениями, выстояли и выиграли сегодня игру", — заявил Шевченко.

"Считаю, во втором тайме поле не дало возможность контролировать мяч. Еще в первом тайме начали допускать ошибки, а после перерыва проявилась усталость. Есть и позитив, ведь не давали ничего создавать сопернику, и особых моментов у наших ворот практически не было. Игра складывалась из эпизодов, и в некоторых мы отдали инициативу. Самое главное, что выстояли и выиграли эту игру", — подчеркнул он.

"Я считаю, что было много хорошего. В первом тайме были хорошие комбинации и моменты, а второй тайм получился не такой, какой мы ожидали. Возможно, в связи с усталостью связки не так работали. Мы хорошо заканчиваем год и добились нужной для нас победы. Очень приятно за отдачу ребят и за отношение, которое они продемонстрировали, поэтому хочется их поблагодарить. Были и не совсем хорошие моменты, но мы их уберем в сторону", — заявил главный тренер сборной Украины.

"Нужно отдать должное и сопернику, который перестроился во втором тайме и выпустил высокого нападающего. Они упростили свою игру, были и неплохие у них продолжения через фланги, поэтому тренерскому штабу пришлось задуматься, но все нормально", — сказал Шевченко.

"Замена Коноплянки связана с тем, что он немного подустал, поэтому выпустили более свежего игрока. Нужно поздравить Цыганкова с дебютом, ведь он хорошо вписался в игру и помог выиграть этот матч", — заявил наставник.

В свою очередь полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который отдал голевую передачу в матче против Финляндии (1:0), также прокомментировал ход и результат игры.

"Согласен, что второй тайм получился не такой хороший, как первый, но мы набрали три очка и выиграли — это самое главное. А второй тайм будем разбирать", — заявил Коноплянка.

"Многие спрашивают, что изменилось с приходом Шевченко, и я хочу сказать, что мы стали единой семьей. Мы отдаемся на поле друг за друга, не жалеем себя и понимаем, что все сделали на поле. Нам не стыдно смотреть болельщикам в глаза", — подчеркнул он.

"Я рад, что Кравец забил, а мы добили три очка. Готов не забивать до конца карьеры, если буду отдавать такие передачи. Зато мы набираем очки и на перерыв уходим с хорошим настроением. Доволен, что команда выиграла", — резюмировал футболист "Шальке".

Между тем правый защитник сборной Украины Богдан Бутко рад непростой победе над финнами, но также обратил внимание на тенденцию усталости игроков команды к середине игры.

"Второй тайм был тяжелый, были ошибки, которые нужно исправлять. Главное было победить для дальнейшей турнирной борьбы. Победой закрепили этот год", — сказал Бутко.

"У нас была установка играть низом в быстрый футбол, и в первом тайме поле было более-менее, а после перерыва стало вязкое. Тяжело было в пас играть, мяч дробил сильно. Финны тоже пошли вперед большими силами, поэтому нам нужно было сохранить результат", — отметил он.

"Уже четвертую игру кряду после 60-65-й минуты мы начинаем подсаживаться, пошла какая-то тенденция, что начинаем играть от обороны. Не сказал бы, что плохо играли, и во втором тайме у нас были ошибки, но допускали ошибки в обороне.

Это все поправимо, нужно такие ошибки исправлять. Дальше будет сложнее. Думаю, тренеры нам подскажут, что нужно исправить", — резюмировал защитник "Шахтера".

Подробнее о предстоящем товарищеском матче сборной Украины против команды Сербии читайте в материале "Главреда" "Бездумный спарринг: избежим ли провокаций на матче сборных Украины и Сербии в Харькове?".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Финляндия Одесса отбор ЧМ-2018 Шевченко Коноплянка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:29
В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять