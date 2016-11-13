Выстояли и выиграли. Опубликованы самые яркие фото победы сборной Украины над финнами

После победной игры против сборной Финляндии, закончившейся с минимальным счетом 1:0, главный тренер украинцев Андрей Шевченко признал, что во втором тайме матча его команда сыграла слабее, нежели первую половину встречи.

Об этом Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1", сообщает football.ua.

"Я очень доволен результатом. Это важная победа для нас, мы хорошо закончили год. Год был тяжелый, у нас непростая группа, но мы стартовали с изменениями, выстояли и выиграли сегодня игру", — заявил Шевченко.

"Считаю, во втором тайме поле не дало возможность контролировать мяч. Еще в первом тайме начали допускать ошибки, а после перерыва проявилась усталость. Есть и позитив, ведь не давали ничего создавать сопернику, и особых моментов у наших ворот практически не было. Игра складывалась из эпизодов, и в некоторых мы отдали инициативу. Самое главное, что выстояли и выиграли эту игру", — подчеркнул он.

"Я считаю, что было много хорошего. В первом тайме были хорошие комбинации и моменты, а второй тайм получился не такой, какой мы ожидали. Возможно, в связи с усталостью связки не так работали. Мы хорошо заканчиваем год и добились нужной для нас победы. Очень приятно за отдачу ребят и за отношение, которое они продемонстрировали, поэтому хочется их поблагодарить. Были и не совсем хорошие моменты, но мы их уберем в сторону", — заявил главный тренер сборной Украины.

"Нужно отдать должное и сопернику, который перестроился во втором тайме и выпустил высокого нападающего. Они упростили свою игру, были и неплохие у них продолжения через фланги, поэтому тренерскому штабу пришлось задуматься, но все нормально", — сказал Шевченко.

"Замена Коноплянки связана с тем, что он немного подустал, поэтому выпустили более свежего игрока. Нужно поздравить Цыганкова с дебютом, ведь он хорошо вписался в игру и помог выиграть этот матч", — заявил наставник.

В свою очередь полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который отдал голевую передачу в матче против Финляндии (1:0), также прокомментировал ход и результат игры.

"Согласен, что второй тайм получился не такой хороший, как первый, но мы набрали три очка и выиграли — это самое главное. А второй тайм будем разбирать", — заявил Коноплянка.

"Многие спрашивают, что изменилось с приходом Шевченко, и я хочу сказать, что мы стали единой семьей. Мы отдаемся на поле друг за друга, не жалеем себя и понимаем, что все сделали на поле. Нам не стыдно смотреть болельщикам в глаза", — подчеркнул он.

"Я рад, что Кравец забил, а мы добили три очка. Готов не забивать до конца карьеры, если буду отдавать такие передачи. Зато мы набираем очки и на перерыв уходим с хорошим настроением. Доволен, что команда выиграла", — резюмировал футболист "Шальке".

Между тем правый защитник сборной Украины Богдан Бутко рад непростой победе над финнами, но также обратил внимание на тенденцию усталости игроков команды к середине игры.

"Второй тайм был тяжелый, были ошибки, которые нужно исправлять. Главное было победить для дальнейшей турнирной борьбы. Победой закрепили этот год", — сказал Бутко.

"У нас была установка играть низом в быстрый футбол, и в первом тайме поле было более-менее, а после перерыва стало вязкое. Тяжело было в пас играть, мяч дробил сильно. Финны тоже пошли вперед большими силами, поэтому нам нужно было сохранить результат", — отметил он.

"Уже четвертую игру кряду после 60-65-й минуты мы начинаем подсаживаться, пошла какая-то тенденция, что начинаем играть от обороны. Не сказал бы, что плохо играли, и во втором тайме у нас были ошибки, но допускали ошибки в обороне.

Это все поправимо, нужно такие ошибки исправлять. Дальше будет сложнее. Думаю, тренеры нам подскажут, что нужно исправить", — резюмировал защитник "Шахтера".

Подробнее о предстоящем товарищеском матче сборной Украины против команды Сербии читайте в материале "Главреда" "Бездумный спарринг: избежим ли провокаций на матче сборных Украины и Сербии в Харькове?".