Еще один бразилец навострил лыжи из "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос признался, что уже перерос уровень донецкого клуба.

Хавбек хотел бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате Европы, сообщает ТСН со ссылкой на бразильские СМИ.

"Я хотел бы продолжить играть за "Шахтер" и выиграть еще больше титулов. Это клуб, который я люблю, и дает мне все необходимое, чтобы играть. Но приходит такое время в карьере, когда вы достигаете определенного уровня. Я считаю, что сегодня я достиг всего, что мог достичь в Украине.

Я готов играть в более сильной и конкурентоспособной лиге. Однако у меня есть терпение и я буду упорно трудиться, чтобы сделать для "Шахтера" все возможное. Сегодня я не готов к возвращению в Бразилию. Я жажду большего. Большого клуба из Европы. Все идет в этом направлении", — отметил Марлос.

Напомним, ранее "Шахтер" продал своего лидера в Китай.