Ребров не взял Гладкого и Гусева на матч против "Наполи"

Вылет "Динамо" из аэропорта Борисполь запланирован на 11:30 утра.
Во вторник, 22 ноября, утром киевское "Динамо" отправится в Неаполь, где на следующий день команда Сергея Реброва сразится с "Наполи" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Ребров взял на матч 21-го футболиста, сообщает интернет-издание Sport.ua.
Вратари: Шовковский, Рудько, Коваль;
защитники: Антунеш, Морозюк, Вида, Макаренко, Хачериди, Бурда;
полузащитники: Цыганков, Сидорчук, Рыбалка, Корзун, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Ориховский, Громов;
нападающие: Ярмоленко, Мораес, Беседин.
Не полетел в Неаполь восстанавливающийся после травмы защитник Данило Силва. Также в состав не попали форвард Александр Гладкий и полузащитник Олег Гусев, для которых не нашлось места в заявке.
Вылет "Динамо" из аэропорта Борисполь запланирован на 11:30 утра.
Напомним, в домашнем матче "Динамо" уступило "Наполи" — 1:2.