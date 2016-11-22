Ребров не взял Гладкого и Гусева на матч против "Наполи"

Во вторник, 22 ноября, утром киевское "Динамо" отправится в Неаполь, где на следующий день команда Сергея Реброва сразится с "Наполи" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Ребров взял на матч 21-го футболиста, сообщает интернет-издание Sport.ua.

Вратари: Шовковский, Рудько, Коваль;

защитники: Антунеш, Морозюк, Вида, Макаренко, Хачериди, Бурда;

полузащитники: Цыганков, Сидорчук, Рыбалка, Корзун, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Ориховский, Громов;

нападающие: Ярмоленко, Мораес, Беседин.

Не полетел в Неаполь восстанавливающийся после травмы защитник Данило Силва. Также в состав не попали форвард Александр Гладкий и полузащитник Олег Гусев, для которых не нашлось места в заявке.

Вылет "Динамо" из аэропорта Борисполь запланирован на 11:30 утра.

Напомним, в домашнем матче "Динамо" уступило "Наполи" — 1:2.