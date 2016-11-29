Ребров может уйти из "Динамо" в греческий клуб — СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров может покинуть команду и начать сотрудничать с греческим ПАОКом.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сведения sport24.gr.

Агентство уточнило, что Киев посетил технический директор западного клуба Любош Михел, встретился со специалистом и обсудил возможность его приглашения.

"Нынешний тренер команды Владимир Ивич из-за плохих результатов может покинуть свой пост", — отметили журналисты.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис говорил, что полностью доверяет Сергею Реброву и порекомендовал главному тренеру команды активнее подключать молодежь. Ознакомиться с его заявлениями можно здесь.