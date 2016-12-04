СМИ рассказали, сколько бельгийский клуб собирается "наварить" на польском нападающем "Динамо"

Бельгийский "Андерлехт" озвучил сумму, за которую готов продать польского нападающего Лукаша Теодорчика, права на которого пока что принадлежат киевскому "Динамо".

По информации Voetbal Krant.

"Андерлехт" готов отпустить форварда за 20 миллионов евро после того, как выкупит его у Динамо за 5 миллионов, пишет Voetbal Krant.

Сообщается, что высокая результативность Теодорчика в брюссельском клубе привлекла внимание многих топ-клубов Европы, которые готовы выложить за него большие деньги.

Сам польский нападающий не против остаться в "Андерлехте", однако, во многом его решение будет зависеть от того, сможет ли команда пробиться в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне в составе "Андерлехта" Теодорчик забил 20 голов в 24 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что польский форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Турции.