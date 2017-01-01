"Бронзовый бомбардировщик" из США. Стал известен возможный соперник Кличко в 2017 году

Промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла рассказал о масштабных планах своего боксёра на новый 2017 год.

Об этом идет речь в сообщении "Братства Кличко".

Свой первый бой в новом году чемпион проведёт 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США), встретившись с Анджеем Вавжиком.

"Мы очень рады, что две операции прошли хорошо и после них Уайлдер восстановился, как и подобает чемпиону. В результате он сможет выступить уже 25 февраля, проведя очередную защиту своего титула WBC в супертяжелом весе против польского претендента Анджея Вавжика. Мы не смотрим за спину Вавжику, но мы надеемся, что Деонтей вернётся абсолютно здоровым и будет готов к активному 2017 году, в котором его ждут важные объединительные поединки с Джошуа, Паркером или Кличко", — приводит слова Дибеллы Worldboxingnews.

Уайлдер (по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик") ранее уже неоднократно заявлял, что ему интересна унификация титулов с победителем поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко за чемпионские пояса IBF, IBO и WBA Super. Также Уайлдер хочет провести очень выгодный бой с финансовой точки зрения против скандального экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который обещает вернуться на ринг в апреле-мае.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.