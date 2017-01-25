Китайцы купили футбольный клуб "Сумы"

Китайская инвестиционная группа купила футбольный клуб "Сумы", который играет в первой лиге чемпионата Украины.

Переговоры длилось 2 месяца, сообщает сайт 0542.ua.

"Наша цель — создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Передавая клуб китайским друзьям, СМПО будет и далее частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок", — говорится в сообщении.

Сообщается, что курировать проект будет Иван Боршош, тренировать игроков будет Владимир Лютый.

Последнюю игру в составе ПФК "Сумы" сыграет 2 июня.

Новые хозяева ставят цель пробиться в Премьер-лигу чемпионата Украины.

Напомним, ранее Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что перед командой стоит главная задача — победить в чемпионате Украины.

Фото: 0542.ua.