Испанский сбор "Динамо". Боевая ничья с "голубыми крыльями" из Южной Кореи, видео голов

В воскресенье, 29 января, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело четвертый контрольный матч.

Соперником "бело-голубых" был представитель Южной Кореи — "Сувон Самсунг Блюуингз", матч завершился со счетом 1:1, сообщает dynamo.kiev.ua.

Старт поединка был за футболистами "Сувона", которые старались достаточно активно прессинговать динамовцев на их половине поля. Как результат, первый опасный момент у ворот Коваля возник уже на седьмой минуте, когда Павел Лукьянчук, стараясь прервать прострел с левого фланга, чуть не переправил мяч в собственный ворота. В последующие несколько минут гости провели еще несколько скоростных атак, которые, впрочем, ничем конструктивным для них так и не закончились. По игре было отчетливо заметно, что "Динамо" этот матч проводит в довольно-таки экспериментальном составе, особенно, что касается линии обороны. К примеру, на позиции левого защитника выступал Александр Осман, заменившись травмированного Богдана Михайличенко.

Однако ближе к середине тайма подопечным Сергея Реброва удалось взять мяч под собственный контроль, что позволило провести несколько хороших атак флангами. Активными индивидуальными действиями запомнились Ярмоленко и Громов, против которых частенько фолили игроки "Сувона". Казалось, что киевляне смогут открыть счет до перерыва, но забитых мячей в первом тайме мы так и не увидели.

Начало второй половины встречи было также за гостями. На 51-й минуте футболистам "Сувонга" удалось открыть счет. После прострела с левого фланга, мяч достался Ли Йонгсунгу, который с острого угла метров с шестнадцати послал мяч низом в дальний угол ворот Бущана — 0:1.

После пропущенного гола Сергей Ребров решил провести целую серию замен, укрепив, прежде всего, защитную линию команды. На поле сразу появились: Хачериди, Морозюк, Вида и Антунеш. Также стоит отметить и появление в нападении Романа Яремчука, который сменил Александра Гладкого. Именно Роману и удалось сравнять счет в игре всего через несколько минут после выхода на замену. После прекрасной передачи с левого фланга от Артема Громова, Яремчук, освободившись от опеки, в падении с нескольких метров сумел переправить головой мяч в ворота "Сувона" — 1:1.

Сравняв счет, динамовцы продолжили диктовать сопернику свои условия. Такому развитию событий способствовало появление на поле практически основного состава чемпиона Украины. Гости из Южной Кореи, в свою очередь, были вынуждены перейти на игру "вторым номером", рассчитывая на быстрые контратаки флангами. В итоге, футболистам "Сувона" удалось отстоять ничейный результат.

Напомним, что завершающий матч на первом тренировочном сборе в Испании киевское "Динамо" проведет завтра, 30 января. Соперником команды Сергея Реброва будет болгарский ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что на сборе в Испании "Динамо" проиграло австрийцам.

Видео: ФК "Динамо" Киев.