Товарищеский матч в Испании: "Динамо" сыграло вничью с армейцами из Софии, видео голов

30 января 2017, 15:17

Соперником "бело-голубых" был болгарский гранд — ЦСКА.

Эпизод матча

В понедельник, 30 января, в испанской Марбелье киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора провело заключительный контрольный матч.

Соперником "бело-голубых" был болгарский гранд — ЦСКА из Софии, игра завершилась со счетом 2:2, пишет dynamo.kiev.ua.

Уже на 4 минуте быстрая атака ЦСКА завершилась тем, что сразу трое болгар получили возможность разыграть мяч в штрафной "Динамо", чем и воспользовался Руи Педро, пробивший в упор метров с десяти. 0:1. Игра пошла в не слишком высоком темпе. "Динамо" традиционно владело мячом, болгары нечасто, но весьма остро, контратаковали, как-то уж очень легко находя дырки в обороне "бело-голубых".

Первый по-настоящему опасный момент "Динамо" создало на исходе первой трети поединка. Киевляне разыграли угловой слева, Антунеш подал, да так точно, что "положил" мяч точно Гармашу на правую ногу, чего Денис, кажется, не ожидал. В итоге мяч отскочил и прокатился рядом с левой штангой, а Буяльский к нему чуть не успел. Но совсем скоро именно этот игрок стал автором гола. Цыганков прошел по правому краю, элегантным финтом усадив на газон защитника и отдал на Буяльского в штрафную. Виталий немного замешкался, но пробить мимо вратаря все-таки успел. 1:1.

Прошло всего пару минут, и Дерлис Гонсалес элегантно головой с линии штрафной послал мяч в ворота, перебросив голкипера. Пас из глубины на парагвайца очень точно отдал Гармаш. 2:1.

Второй тайм "армейцы" тоже начали активнее. Сначала арбитр назначил опасный стандарт у самой линии штрафной "Динамо". Коваль достал мяч под пекрекладиной, после чего тот от створа улетел на угловой. В целом же, вторая половина игры, "перерезанная" пополам большой сессией замен оказалась еще менее зрелищной, чем первая. Команды действовали в невысоком темпе, а комбинации динамовцев у чужой штрафной если и разыгрывались, то силами добежавших туда двоих-троих футболистов.

В итоге "бело-голубые" не удержали победный счет. Кирил Десподов вбежал в штрафную и просто, остановившись, упал. 9 из 10-ти судей дали бы желтую за симуляцию... Да, и на секундомере было 91:50. Сам же Десподов реализует точку ударом в правый нижний угол. 2:2.

Киевляне завершили первый сбор и сегодня же вечером вернутся в столицу Украины. Второй сбор команды в Марбелье начнется 4 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" сыграло вничью с командой из Южной Кореи.

Видео: ФК "Динамо" Киев.

Фото: @DynamoKyiv.

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Динамо Испания ничья ЦСКА
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