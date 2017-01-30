Сербский защитник из Испании может усилить "Динамо" — СМИ

Сербский защитник испанского "Вильярреала" Александар Пантич станет новичком "Динамо".

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на El Periоdico Mediterrаneo.

Сообщается, что Пантич уже прошел медосмотр в лагере чемпиона Украины и подпишет контракт на пять лет.

За нового игрока, который сейчас выступает на правах аренды в другом испанском клубе, "Алавесе", "Динамо" заплатит пять миллионов евро.

25-летний защитник действует в центре обороны, хотя на родине играл справа. В текущем сезоне провел два матча в чемпионате Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться африканским нападающим из Италии.

Фото: "112. Украина".