Усик объяснил, почему решил попрощаться с тренером

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что решил попрощаться с тренером Джеймсом Али Баширом, поскольку хочет поменять подход к тренировкам.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

В то же время боксер подчеркнул, что тот является хорошим человеком и тренером.

"… у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого", — отметил спортсмен.

Также он поблагодарил Башира за то, что он был с ним все это время. "… ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться, как и общались", — добавил наш соотечественник.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2016 года в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.