Ярмоленко принес "Динамо" победу над китайским "Бейджин Гоань", опубликовано видео

14 февраля 2017, 20:56

Победный гол на 26-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

Сегодня, 14 февраля, на сборах в Марбелье киевское "Динамо" сыграло товарищеский матч против представителя чемпионата Китая "Бейджин Гоань", выиграв со счетом 1:0.

"Динамо" (Киев, Украина) — "Бейджин Гоань" (Китай) – 1:0 

По итогам прошлого сезона клуб был пятым в китайской Суперлиге.

Победный гол на 26-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

После вчерашней неожиданной ничьи с "Кеницом", футболисты "Динамо" достаточно активно начали сегодняшнюю встречу. Читалось, что подопечные Сергея Реброва стремятся продемонстрировать не только хорошую игру, но и результат. Именно поэтому, первый тайм отчетного противостояния прошел практически под диктовку чемпионов Украины, которые за первые 45 минут поединка создали несколько хороших моментов для взятия ворот соперника, сообщается на сайте ФК "Динамо".

Буяльский, прорвавшись в штрафную "Бэйцзина" по месту правого инсайда, отпасовал в район одиннадцатиметровой на свободного Гармаша, но Денис, откровенно затянув с ударом, пробил, в итоге, просто по центру ворот. Кипер гостей на этот удар среагировал, а добивание от Ярмоленко уже было из положения вне игры...

Буквально следующей атакой "бело-голубым" удалось открыть счет. Гонсалес получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальний угол ворот Янга — вратарь пекинского клуба этот удар парировал, но первым на добивании был Андрей Ярмоленко, который спокойно переправил мяч в пустые ворота — 1:0. После первого забитого мяча картина игры не изменилась — динамовцы продолжали контролировать ход событий на поле, изредка позволяя сопернику выбегать в контратаки. Откровенно говоря, команда Хосе Гонсалеса в первой половине встречи запомнилась лишь несколькими неудачными угловыми и серией фолов. Тем не менее, буквально перед самым перерывом футболисты "Бэйцзина" упустили прекрасный момент для того, чтобы сравнять счет. После подачи со штрафного с правого фланга, полузащитник "стражей" пробил головой с двух метров выше ворот Рудько...

В начале второго тайма футболисты пекинского клуба постарались перехватить инициативу за счет контроля мяча. Гостям даже удалось создать два неплохих момента у ворот киевлян, но не более. Динамовцы сумели быстро отодвинуть игру ближе к середине поля. Этому также поспособствовал и выход на поле после перерыва Виктора Цыганкова, который буквально сразу же создал голевой момент. Убрав защитника "зеленых" на замахе, Цыганков пробил метров с шестнадцати в ближнюю "девятку", но вратарь "стражей" в прекрасном прыжке парировал этот удар. Запомнился в составе "Бэйцзина" индивидуальными действиями и известный бразильский полузащитник Рунато Аугусто.

Именно он на 71-й минуте создал один из лучших моментов своей команды в сегодняшней встрече. Отобрав мяч у Шепелева, Аугусто мощно пробил метров с 25-ти под перекладину, но Бущан успел среагировать на этот удар. В завершающие минуты поединка китайцы постарались организовать что-то похожее на финальный штурм наших ворот, но ничего конструктивного у них так и не получилось. 

 

Динамо": Рудько (Бущан, 46), Вида, Морозюк, Антунеш, Пантич, Шепелев, Гармаш (Ореховский, 67), Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко (Цыганков, 46), Бєсєдін (Яремчук, 61).

"Бэйцзинь Гоань" (стартовый состав): Янг (К), Ю, Ли, Ральф, К. Жанг, Ч. Жанг, Тайян, Жу, Джин, Аугусту, Джианг.

Следующий поединок "Динамо" проведет в четверг, 16 февраля, против команды "Хобро" (Дания). Начало в 17.00.

Напомним, 13 февраля, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело свой очередной контрольный матч. Соперником "бело-синих" в нем стал швейцарский "Кёниц". Игра завершилась со счетом 0:0

видео: fcdynamo.kiev.ua

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Динамо Ярмоленко Китай Бейджин Гоань
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