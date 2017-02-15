"Готов хоть пешком туда идти". Зозуля рассказал о возможном возвращении в "Днепр"

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля рассказал о дальнейших планах продолжения карьеры и назвал возможные варианты.

Об этом Роман рассказал в интервью FootballHub, пишет Xsport.ua.

"Мне надо играть, и я понимаю, что и сборная, и "Бетис", если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело. Потому всем будет хорошо: и я буду играть, и для "Бетиса", то, что у меня будет игровая практика, и, конечно же, для национальной сборной. Есть еще вариант, что я могу вернуться в "Днепр", но, как мы все знаем, у команды есть санкции по трансферам.

Если будет малейший процент, что можно вернутся в "Днепр", то я, конечно же, готов. Если есть какой-то вариант на пять месяцев, до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти, если есть возможность.

Моя мечта, чтобы "Днепр" жил, и опять собрался такой же состав, который был два года назад. Я очень хочу, чтобы в Днепре был праздник футбола, был забит стадион, чтобы мы играли против "Наполи", против ПСВ, это было очень здорово, и город жил футболом. Очень хочется, чтобы команда жила. Болельщики боятся, что с командой будет тоже самое, что и с "Металлистом", — рассказал Зозуля.

Как известно, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста.

Напомним, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

Читайте также по теме: "Пчелы" жалят больно: почему фанаты "Райо" выступили против Романа Зозули?