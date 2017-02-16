Фонсека о поединке "Сельта" — "Шахтер": фаворита нет, ожидаем очень сложной игры

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором испанская "Сельта" будет принимать украинский "Шахтер", главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что явного фаворита в поединке нет.

"Могу отзываться о "Сельте" только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", — цитирует коуча пресс-служба "Шахтера".

"У "Сельты" есть определенное преимущество, ведь за время нашей паузы соперник провел уже 13 матчей. Они сыграли бы и 14, если бы поединок с мадридским "Реалом" не был перенесен на более позднюю дату. Однако все это время мы тоже готовились к важной встрече с "Сельтой". Постараемся показать, над чем работали в этот период. Тем не менее такое преимущество у соперника есть, и никто этого не скрывает", — подчеркнул Фонсека.

"Я не буду говорить, кто является фаворитом, в этом нет никакого смысла. "Сельта" и "Шахтер" — две очень сильные команды. Мы увидим два интереснейших матча, где любой может пройти дальше. Фаворита здесь нет", — считает тренер украинской команды.

"Я смотрел практически все игры "Сельты" за последнее время. Все мы прекрасно знаем лучшие качества испанцев: агрессивность, скорость и сила в контратаках. Можно взять поединок с "Атлетико", где они потерпели поражение, однако для нас куда важнее то, что соперник всегда использует свои сильные стороны. А смотреть на результаты совершенно не нужно", — говорит Паулу.

"Безусловно, перед завтрашним матчем не хватает того игрового ритма, к которому мы привыкли. Если бы мы вышли более подготовленными, имея за спиной несколько официальных матчей, было бы легче. Однако у нашей команды есть мотивация — это самое главное. Мы мотивированы не только на завтрашний поединок, но и на ответный, потому что хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше", — почеркнул Фонсека.

Ранее "Главред" сообщал, что матч с "Сельтой" пропустит опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко за уловки команды с желтыми карточками.

фото: shakhtar.com