Бразильский нападающий "Динамо" продолжит карьеру в китайской Суперлиге

Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

Сообщается, что по итогам сезона 2016 года "Тяньцзинь Цюаньцзянь" стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, который стартует 4-го марта, начнет в Суперлиге.

Напомним, ранее сообщалось, что Мораес мог стать игроком турецкого "Бешикташа".