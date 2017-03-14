Польский бомбардир Теодорчик может вернуться в "Динамо"

Польский нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, выступающий на правах аренды с правом выкупа за бельгийский "Андерлехт", может вернуться в стан чемпионов Украины в конце сезона.

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на бельгийские СМИ.

В бельгийскую команду 25-летний футболист перебрался летом прошлого года на правах аренды с правом выкупа за сумму порядка 5 миллионов евро. Еще в декабре бельгийские СМИ сообщали, что "Андерлехт" намерен выкупить проводящего блестящий сезон поляка и может его впоследствии перепродать как минимум за 30 миллионов евро.

Однако, несмотря на наличие опции выкупа, агент поляка Марцин Кубацки не исключил возможности возвращения своего клиента в "Динамо" в том случае, если бельгийцы не смогут договориться с ним по условиям личного контракта.

"Прямо сейчас не уверен, что "Андерлехт" найдет с нами соглашение относительно заработной платы и продолжительности контракта. В этом случае Лукаш снова вернется в Киев, и продавать его уже будет "Динамо", — приводит слова Кубацки Dhnet.be.

Сам польский футболист в феврале заявлял, что уже принял решение о своем будущем, однако в каком именно клубе намерен остаться не рассказал.

Напомним, ранее СМИ рассказали, сколько бельгийский клуб собирается "наварить" на польском нападающем "Динамо".