Самый богатый боксер мира Мейвезер возвращается в спорт

40-летний американский боксер Флойд Мейвезер официально подтвердил, что возвращается в спорт.

Об этом пишет allboxing.ru.

Но только ради одного боя — с ирландцем Конором Макгрегором, который является чемпионом мира по смешанным боевым искусствам.

Правда, есть сложности. У Макгрегора — действующий контракт с Ultimate Fighting Championship. А значит, для боя с боксером по боксерским правилам он должен получить специальное разрешение. Кроме того, ранее ирландец требовал гонорар в размере 100 миллионов долларов. Мейвезер таким подходом не доволен.

"Я не хочу слышать оправдания о деньгах, о UFC. Мы не хныкаем о деньгах, я устал от этого нытья про деньги и разговоров, что хочешь драться. Ты напускаешь туман. Если хочешь сражения, то подпиши бумаги, и давай проведем бой. Сегодня я официально возобновляю карьеру для боя с Макгрегором. Не нужно попусту тратить время. Нам нужно провести это быстро. Давай проведем бой в июне", — цитирует заявление Мейвезера издание.

Отметим, что свой последний бой непобежденный американский боксер проводил еще в сентябре 2015-года. Но, несмотря на это, стал самым богатым боксером по версии Forbes в 2016-м году. Его годовой доход оценивается в 44 миллиона долларов.

Напомним, украинский боксер Макс Бурсак заявил о том, что основательно готовится к поединку с мексиканцем Хильберто Рамиресом.