В Норвегии на французскую биатлонистку напала белка, опубликовано видео

В норвежском Осло на девятом этапе Кубка мира по биатлону во время гонки с массовым стартом на француженку Жюстин Бреза напала белка.

Об этом пишет Новое Время.

В то же время издание уточнило, что животное выбежало на трассу и прыгнуло на спортсменку.

"К счастью, Бреза не пострадала и смогла завершить заезд", — говорится в статье.

Напомним, в конце января в Польше сборная Украины по биатлону на церемонии награждения призеров чемпионата Европы не стала слушать гимн победителей смешанной эстафеты — россиян.

Видео: CZEHanz