Бельгийцы выкупили у "Динамо" нападающего сборной Польши

Польский форвард Лукаш Теодорчик подписал контракт с бельгийским клубом "Андерлехт".

Об этом идет речь в сообщении на сайте клуба.

Теодорчик, показавший в этом сезоне невероятную форму и забивший 20 голов в 28 матчах, играл за "Андерлехт" на правах аренды. Сейчас бельгийцы решили выкупить нападающего у киевского "Динамо" и подписать с игроком новый договор.

Отметим, что в арендном соглашении Теодорчика была прописана сумма выкупа игрока в размере 4,5 млн евро. Портал Тransfermarkt оценивает игрока сейчас в 12,5 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, сколько бельгийский клуб собирается "наварить" на польском нападающем "Динамо".

Фото: rsca.be.