"На этой неделе все решится". Парагвайский полузащитник "Динамо" навострил лыжи в США

Парагвайский полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес заявил, что вопрос относительно его перехода в американский "Сиэтл Саундерс" решится в ближайшее время.

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на журналиста радио ABC Cardinal Фабио Мартина.

Несколько дней назад парагвайский журналист Херардо Ногера сообщил в своем твиттере об интересе к 23-летнему футболисту со стороны американского клуба.

"На этой неделе решится ситуация с моим переходом в Сиэтл, — рассказал Гонсалес в эфире радио. — Я общался на эту тему с Мигелем Альмироном (партнер Дерлиса по сборной Парагвая и хавбек "Аталанты Юнайтед" — ред.), в следующей игре его команде как раз предстоит сыграть против Сиэтла".

Ранее полузащитник киевлян уже подтверждал интерес к нему со стороны клубов МЛС, а также отметил, что был бы не против продолжить карьеру в США. В отличие от большинства европейских лиг, в США трансферное окно до сих пор открыто, а закроется лишь 11 мая. Это означает, что Дерлис Гонсалес может покинуть "Динамо" еще до конца текущего сезона в УПЛ.

Дерлис Гонсалес перешел в "Динамо" из "Базеля" летом 2015 года, с тех пор забив 4 гола и сделав 4 голевых перердачи в 29 матчах украинской Премьер-лиги. До выступлений в Европе, играя на родине защищал цвета "Олимпии", "Гуарани" и "Рубио Нью".

"Сиэтл Саундерс", основанный в 2007 году и выступающий в МЛС с 2009 года, в 2016-м году впервые в своей истории выиграл чемпионский титул, обыграв в финале плей-офф "Торонто" (0:0, пен. — 5:4).

Напомним, ранее польский форвард Лукаш Теодорчик подписал контракт с бельгийским клубом "Андерлехт".