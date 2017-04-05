Турецкий гранд нацелился на Коноплянку и бразильца из "Шахтера" — СМИ

Турецкий "Фенербахче" определились с четырьмя приоритетными кандидатурами, над потенциальными переходами которых и начали активную работу.

В шорт-лист стамбульцев входят хавбеки "Шахтера" Тайсон и "Шальке" Евгений Коноплянка, пишет dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что представители "Фенербахче" уже имели предварительные контакты с агентами Тайсона и тот через своих представителей якобы дал понять, что заинтересован в подобном варианте продолжения карьеры, как переход в стамбульский клуб.

С Коноплянкой "Фенербахче" достиг договоренности обсудить возможный переход сразу после окончания сезона, когда станет ясно, соберется ли "Шальке" сразу же продавать украинца, которого будет обязан выкупить у "Севильи".

Напомним, ранее в "Шальке" заявили, что хотят выкупить Коноплянку.