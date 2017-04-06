Новый рейтинг ФИФА. Лидерство Бразилии и падение украинской сборной

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором сборная Украины Сборная Украины опустилась на шесть позиций, занимает 37-е место.

Впервые за семь лет лучшей сборной планеты является Бразилия. На второе место опустилась Аргентина. На третьем месте осталась Германия. Следующий рейтинг будет опубликован в середине мая, пишет Sportarena.

Наибольший прогресс за месяц показала сборная Македонии, которую две крупные победы над Лихтенштейном (3:0) и Беларусью (3:0) подняли сразу на 22 позиции — со 116-го на 133-е место. Наихудшее падение продемонстрировала Либерия, опустившаяся сразу на 39 строчек и расположившаяся на 141-м месте.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 6 апреля 2017 (в скобках рейтинг на 9 марта текущего года)

1 (2). Бразилия — 1661

2 (1). Аргентина — 1603

3 (3). Германия — 1464

4 (4). Чили — 1403

5 (7). Колумбия — 1348

6 (6). Франция — 1294

7 (5). Бельгия — 1281

8 (8). Португалия — 1259

9 (11). Швейцария — 1212

10 (10). Испания — 1204

11 (12). Польша — 1183

12 (15). Италия — 1165

13 (12). Уэльс — 1119

14 (14). Англия — 1103

15 (9). Уругвай — 1097

16 (17). Мексика — 1072

17 (18). Перу — 1042

18 (16). Хорватия — 1016

19 (20). Египет — 910

20 (19). Коста-Рика — 902

21 (23). Исландия — 872

22 (26). Турция — 863

37 (31). УКРАИНА — 761

61 (60). Россия — 561

97 (99). Финляндия — 335

170 (164). Косово — 112

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Стоит отметить, что 24 марта наша сборная проиграла в матче против Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018. Этот результат и предопределил падение сине-желтых в рейтинге.