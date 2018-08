Украинский гимнаст завоевал "золото" на соревнованиях в Лондоне

Украинец Олег Верняев завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета в Facebook.

"Олег Верняев — победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне! Поздравляем нашего Олимпийского чемпиона с очередной яркой победой! Гордимся!", — говорится в сообщении.

Results: Men's All-around at the iPro Sport World Cup in London. Full results: https://t.co/FhlTXRb1cG. pic.twitter.com/0wQiLn4DWc