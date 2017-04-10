Украинский гимнаст завоевал "золото" на соревнованиях в Лондоне

На соревнованиях Верняев показал лучший результат в многоборье.
Украинец Олег Верняев завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье в Лондоне.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета в Facebook.
"Олег Верняев — победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне! Поздравляем нашего Олимпийского чемпиона с очередной яркой победой! Гордимся!", — говорится в сообщении.
Results: Men's All-around at the iPro Sport World Cup in London. Full results: https://t.co/FhlTXRb1cG. pic.twitter.com/0wQiLn4DWc— FIG (@gymnastics) 8 квітня 2017 р.
На соревнованиях украинец показал результат в сумме многоборья 83,864 балла. Наш спортсмен опередил американца Доннела Виттенбурга (82,665) и представителя сборной Германии Лукаса Даусера (81,698).
Напомним, в феврале Верняев завоевал 7 медалей на международных соревнованиях в Исландии.
стоит также отметить, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Верняев стал серебряным призером в многоборье, но стал лимпийском чемпионом в упражнении на брусьях.
Ранее Верняев занял 2-е место на этапе КМ в Нью-Арке (США) и победил на этапе в Штуттгарте (Германия).