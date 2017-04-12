Тайсон Фьюри раздобрел и жалуется, что сильно скучает по боксу

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри, который заметно поправился, утверждает, что сильно скучает по боксу.

Об этом он рассказал в видеоинтервью Olimp Sport Nutrition, пишет Boxing News.

В то же время собеседник подчеркнул, что собирается вернуться на ринг.

"Да, я очень скучаю по боксу, очень! Возможно ли мое возвращение? Я сказал бы так: оно очень вероятно", — отметил боксер.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Тайсон Фьюри провел 12-раундовый бой с украинцем-супертяжеловесом Владимиром Кличко, победил по очкам и выиграл его титулы — чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом западного бойца обвинили в употреблении кокаина. Позже британец отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.