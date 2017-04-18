Битвы за полуфинал. Анонс матчей Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария" и "Лестер" — "Атлетико"

18 апреля 2017, 16:42

Одним из ключевых матчей этого дня будет сыгран в Мадриде.

Во вторник состоятся битвы за полуфинал ЛЧ

Во вторник, 18 апреля, состоятся два ответных матча 1/4 Лиги чемпионов. В Испании "Реал" примет немецкую "Баварию", а в Англии "Лестер" сразится с испанским "Атлетико".

Одним из ключевых матчей этого дня будет сыгран в Мадриде, где "Реал" попытается довести дело до логического конца и выбить из розыгрыша турнира одного из главных фаворитов, "Баварию", пишет sport.ua.

Потеря ключевых центральных защитников в одной и другой команде заставляет тренеров делать ставку на атаку. В первом матче в Мюнхене именно та команда, которая серьезней отнеслась к своим голевым моментам, смогла выиграть и сделать хороший задел накануне ответного поединка. Если с обороной и у одних, и у других серьезные проблемы, то в атаке "Реал" серьезно превосходил своего соперника неделю назад.

Потеря Роберта Левандовски дорого стоила Карло Анчелотти, который был вынужден закрывать образовавшуюся дыру едва восстановившимся после травмы Томасом Мюллером, однако немцу не удалось полноценно заменить польского нападающего, который должен вернуться в строй уже к ответному поединку. У Зинедина Зидина проблем поменьше, хоть и в очередной раз придется экспериментировать с центром обороны.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

— У мюнхенцев отличные игроки на всех позициях. Знаем, что у "Баварии" много сильных сторон, но у нее есть и слабости. Надо сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи. Мы должны провести идеальный матч. Хотим его выиграть. Первый поединок уже забыт - будем играть на победу. Знаем, что "Бавария" сильна и дома, и в гостях. Она не очень сильно меняется. Мюнхенцы будут давить до финального свистка. Надо сыграть очень и очень хорошо.

Карло Анчелотти, главный тренер "Баварии":

— Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали пониже, чем неделю назад, но все еще поправимо. В "Реале" я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления. Сегодняшняя тренировка важна для Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Роберт Левандовски чувствует себя нормально, вчера он работал в общей группе. А вот первые два занимались по индивидуальной программе. Посмотрим, как они сегодня будут выглядеть на поле, но я полагаю, шансы сыграть у обоих большие.

Ориентировочные составы:

"Реал" М: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Иско, Бензема, Роналду.

"Бавария": Нойер — Лам, Алонсо, Алаба, Бернат — Видаль, Тьяго Алькантара — Роббен, Рибери — Левандовски, Мюллер.

Не сыграют: Пепе, Варан, Бэйл - Хави Мартинес, Боатенг, Хуммельс.

Котировки букмекеров:

На победу "Реала" в среднем букмекеры дают коэффициент 2.40. На победу "Баварии" — 2.87.

В другом матче английскому "Лестеру" терять будет уже нечего. Если в Мадриде англичане не спешили идти в атаку большими силами, то дома тактика их игры серьезно изменится, ведь ничья "лис" уже никак не устраивает.

"Атлетико" же, вероятно, будет играть максимально осторожно. Выиграв 1:0 в Мадриде, "матрасники" обеспечили себе неплохой задел, который и постараются реализовать в Англии.

"Лестер" находится в приличной форме, в последних 6-7 матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне. В чем-то наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали.

В последние несколько лет моя команда изо всех сил билась в любом турнире, в котором принимала участие. Это наша визитная карточка, это козырь "Атлетико". Завтра на стадионе будет отличная атмосфера. "Лестер" здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. Чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом", — считает главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Как бы там ни было, "Лестер" — команда, способная на чудо. "Атлетико", конечно, сильнее, но "лисы" не раз и не два доказывали, что им по зубам любой соперник, особенно на домашнем стадионе. Так что легкой прогулки в полуфинал Лиги чемпионов у мадридцев точно не получится.

Ориентировочные составы:

"Лестер": Шмейхель — Симпсон, Морган, Беналуан, Фухс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

"Атлетико": Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Карраско, Сауль, Габи, Коке, Гризманн, Гамейро.

Котировки букмекеров:

На победу "Лестера" в среднем букмекеры дают коэффициент 3.90. На победу "Атлетико" – 2.05.

Напомним, ранее "Реал" в первом четвертьфинальном матче ЛЧ в гостях обыграл "Баварию" со счетом 2:1, а "Атлетико" в Мадриде победил "Лестер" — 1:0.

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