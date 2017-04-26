1/2 финала Кубка Украины. Сегодня "Динамо" и "Шахтер" сразятся с соперниками

В среду вечером, 26 апреля, пройдут матчи 1/2 финала Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что матчи состоятся в Николаеве и Харькове, их начало запланировано в 18, а также 20 часов соответственно.

"Главной сенсацией нынешнего Кубка Украины стал выход "Николаева" в полуфинал. Как бы не закончилось противостояние с "Динамо", для "корабелов" это исторический успех", — говорится в статье.

Ориентировочные составы "Николаева" и "Динамо":

"Николаев": Чумак — Булычев, Павлов, Назаренко, Сартина — Кошелюк, Момот — Рогозинский, Ковалев, Саркисян — Берко;

"Динамо": Коваль — Вида, Пантич, Кадар — Морозюк, Сидорчук, Рыбалка, Антунеш — Ярмоленко, Гармаш — Яремчук;

Травмированные: Хачериди ("Динамо").

Предполагаемые составы "Шахтера" и "Днепра":

"Шахтер": Шевченко — Срна, Ордец, Кучер, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Дентиньо, Тайсон — Бланко-Лещук;

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Ротань, Вакулко — Кочергин, Баланюк, Лунев — Довбик;

Травмированные: Кравченко ("Днепр").

Напомним, 5 апреля в Ахтырке прошел матч 1/4 финала Кубка Украины, там "Нафтовик-Укрнафта" принимал "Динамо" и уступил киевлянам со счетом 0:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.