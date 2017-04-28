Две шестерки клубов и плей-офф за место в УПЛ. Стал известен формат Премьер-лиги нового сезона

На общем собрании участников украинской Премьер-лиги было принято решение о формате и календаре чемпионата Украины по футболу 2017/2018 годов.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Большинство клубов поддержали такую формулу розыгрыша:

• в следующем сезоне в УПЛ сохранятся 12 клубов;

• розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на первом будут сыграны 22 тура, на втором команды разделятся на две шестерки, и в каждой будут сыграны по 10 туров;

• команда, которая заняла 12-е место в УПЛ, напрямую вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10-е и 11-е места, сыграют в двухматчевом плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Формат и план-календарь чемпионата Украины вскоре будут направлены для утверждения в Федерацию футбола Украины.

Напомним, ранее СМИ раскрыли, сколько зарабатывают футболисты в УПЛ.