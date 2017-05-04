Украинская синхронистка завоевала "золото" Мировой серии: опубликовано роскошное видео выступления

В канадском Торонто украинка Анна Волошина восхитительно выступила на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию, завоевав золотую медаль.

25-летней уроженке Харькова не было равных в технической программе соревнования. Волошина покорила судей своим выступлением под композицию Нины Матвиенко "Чарівна скрипка", пишет Обозреватель.

Анна стала единственной спортсменкой, которой удалось набрать выше 90 баллов (90.8138).

"Серебро" досталось представительнице Канады Жаклин Симоно (89.9691). Бронзовой призеркой с серьезным отставанием стала колумбийка Даза Домингес (73.1515).

Предлагаем насладиться роскошным выступлением Волошиной (начало 1:14:45).

Напомним, украинский гимнаст Олег Верняев выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Румынии.

видео: FINA