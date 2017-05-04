Рейтинг ФИФА. Сборная Украины сохранила 37-ю строчку

Сборная Украины сохранила за собой 37-е место в рейтинге ФИФА по итогам выступлений команд в апреле.

Об этом идет речь в сообщении на сайте fifa.com.

Топ-десятка команд планеты осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии. За нею расположились команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.

Отметим, что хозяйка предстоящего ЧМ-2018 сборная России осталась на 61 месте рейтинга.

Напомним, месяц назад в рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась на шесть позиций.