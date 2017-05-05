На этапе Мировой серии в Торонто украинская синхронистка завоевала третью золотую медаль

Во второй день соревнований на этапе Мировой серии по синхронному плаванью в Торонто украинка Анна Волошина завоевала уже третью золотую награду.

Волошина победила в произвольной программе, сообщает ТСН.

Причем, украинка опередила ближайшую соперницу канадку Жаклин Симоно на 0,7 балла. Результат Анны — 92,3000 балла.

"Это было очень эмоциональное выступление. Мне удалось выполнить некоторые элементы не из синхронного плавания, а балета и танцев. И мне это нравится больше", — рассказала Волошина.

Ранее спортсменка показала лучший результат в технической программе в соревнованиях солисток, а также победила в технической программе в дуэте с Елизаветой Яхно.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летней уроженке Харькова не было равных в технической программе соревнования.

Фото: facebook.com/olympicua.