В УЕФА вспомнили все финалы "Ювентуса" и "Реала"

После того как в мадридском дерби "Реал" проиграл "Атлетико", но пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух матчей (1:2 на выезде и 3:0 дома), а туринский "Ювентус" дважды победил французский "Монако" (2:0 на выезде и 2:1 дома), футбольные специалисты вспомнили о предыдущих финалах турнира с участием двух команд.

"Реал" выиграл 11 из своих 14 финалов Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА. "Ювентус" в решающих матчах главного еврокубка был менее успешен: две победы при шести поражениях, в том числе — в поединке с "королевским клубом" в 1998 году, пишет UEFA.com.

"ЮВЕНТУС"

1972/73: "Аякс" — "Ювентус" 1:0

В своем первом финале "Юве" уступил "Аяксу", который завоевал Кубок чемпионов в третий раз подряд. Победный гол в самом начале поединка в Белграде забил Джонни Реп. Чтобы взять реванш у амстердамцев, "Юве" пришлось ждать 23 года.

1982/83: "Гамбург" — "Ювентус" 1:0

Второй финал для "старой синьоры" завершился так же, как и первый. Решающий матч на этот раз состоялся в Афинах, а единственный мяч провел полузащитник "Гамбурга" Феликс Магат.

1984/85: "Ювентус" — "Ливерпуль" 1:0

"Очень хорошо помню тот вечер, в первую очередь — по причине печальных событий, — вспоминал Збигнев Бонек финал на брюссельском "Эйзеле". — Чудовищно, когда люди едут смотреть финал Кубка чемпионов и домой уже не возвращаются". Из-за беспорядков на трибунах перед началом матча в Бельгии погибли 39 человек. Что касается самой игры, ее судьбу решил пенальти Мишеля Платини на 56-й минуте, но повода праздновать у туринцев, разумеется, не было.

1995/96: "Ювентус" — "Аякс" 1:1 (пен. 4:2)

В Риме на быстрый гол Фабрицио Раванелли незадолго до перерыва ответил форвард "Аякса" Яри Литманен. Героем серии пенальти стал голкипер "Юве" Анджело Перуцци, отразивший удары Эдгара Давидса и Сонни Силоя, а победу итальянцам принес выстрел Владимира Юговича. "В то время у "Аякса" был великолепный состав с чудесными игроками, но мы были готовы идеально и показали дух, характер и скромность, которые позволяют добиваться результата", — отметил Раванелли.

1996/97: "Боруссия" Дортмунд — "Ювентус" 3:1

"Ювентус" был явным фаворитом: почти никто не сомневался, что "старая синьора" отстоит трофей, выигранный годом ранее. Однако победили дортмундцы, за которых играли экс-футболисты "Юве" Жулио Сезар, Юрген Колер, Паулу Соуза и Андреас Мюллер. В первом тайме дубль сделал Карл-Хайнц Ридле, на что команда Марчелло Липпи ответила лишь голом Алессандро Дель Пьеро. Памятную точку поставил юный Ларс Рикен.

1997/98: "Ювентус" — "Реал" 0:1

Туринцы уступили и в финале следующего сезона. На сей раз исход игры решил точный удар Предрага Миятовича после перерыва, который принес "Реалу" седьмой Кубок чемпионов.

2002/03: "Ювентус" — "Милан" 0:0 (пен. 2:3)

Единственный в истории итальянский финал получился упорным, и победитель определился в серии 11-метровых. На "Олд Траффорд" у "Милана" промахнулись Кларенс Зеедорф и Каха Каладзе. "Ювентус" бил еще хуже — сплоховали Давид Трезеге, Марсело Салайета и Паоло Монтеро. Решающий 11-метровый реализовал нападающий "россонери" Андрей Шевченко.

2014/15: "Ювентус" — "Барселона" 1:3

"Юве" установил новый антирекорд, став первой командой, проигравшей шесть финалов Кубка чемпионов. Иван Ракитич вывел "Барсу" вперед на четвертой минуте, после чего испанец Альваро Мората сравнял счет в дебюте второго тайма. Однако "Барса" в тот вечер была сильнее. Второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона забил Луис Суарес, а окончательный счет на "Олимпиаштадион" последним ударом в матче установил Неймар.

"РЕАЛ"

1955/56: "Реал" — "Реймс" 4:3

В дебютном финале Кубка европейских чемпионов "Реал" уже к десятой минуте вел в два мяча. Трибуны "Парк-де-Пренс" помогли французам ответить тремя голами и сделать счет 3:2, но Мануэль Маркитос вскоре восстановил равновесие, а на 79-й минуте Эктор Риаль сделал "Реал" первым обладателем трофея.

1956/57: "Реал" — "Фиорентина" 2:0

Второй финал проходил в Мадриде, и "Реал" в полной мере воспользовался преимуществом родных стен. Гости из Италии заставили хозяев изрядно попотеть, но в середине второго тайма Альфредо Ди Стефано все же распечатал их ворота с 11-метрового, а Пако Хенто позднее отправил второй мяч в ворота флорентийцев.

1957/58: "Реал" — "Милан" 3:2 (доп. вр.)

Как и в первом финале, "Реал" был близок к поражению, но финишировал в статусе сильнейшего клуба Европы. На бельгийском "Эйзеле" за 15 минут до конца мадридцы уступали со счетом 0:2, но тут с интервалом в пять минут выстрелили Ди Стефано и Риаль. Матч перешел в дополнительное время, и на 107-й минуте отличился Хенто, сохранивший европейскую корону за испанским клубом.

1958/59: "Реал" — "Реймс" 2:0

Повторение первого финала завершилось привычно, то есть — триумфом мадридцев. "Реал" забил по голу в каждом из таймов, не дав "Реймсу" даже помечтать о победе в Штутгарте. Накануне финала "Реал" лишился Ференца Пушкаша, а в самом начале матча травму получил Раймон Копа. В их отсутствие голами отметились Энрике Матеос и Ди Стефано.

1959/60: "Реал" — "Айнтрахт" Франкфурт 7:3

Последняя из пяти кряду побед "Реала" стала, пожалуй, самой запоминающейся, поскольку в Глазго "сливочные" попросту смяли "Айнтрахт". Пушкаш стал первым автором хет-трика в финале, а в общей сложности венгр отгрузил франкфуртцам четыре мяча. Ди Стефано "ограничился" тремя голами на глазах у 127 тысяч болельщиков, собравшихся на "Хэмпден Парке".

1961/62: "Бенфика" — "Реал" 5:3

После серии из пяти побед в Кубке чемпионов "Реал" оступился уже в первом круге, проиграв "Барселоне". На следующий год "сливочные" в очередной раз оказались в финале, где Пушкаш снова оформил хет-трик. Впрочем, один, как известно, в поле не воин. В Амстердаме сильнее оказалась "Бенфика", у которой два гола забил Эусебио.

1963/64: "Интернационале" — "Реал" 3:1

Два года спустя "королевский клуб" снова был в шаге от триумфа, но его ветераны Ди Стефано и Пушкаш ничего не смогли поделать в Вене с командой Сандро Маццолы. Тот открыл счет, а Аурелио Милани увеличил преимущество "нерадзурри". Фело отыграл один мяч, но Маццола снял вопросы о победителе, оформив дубль.

1965/66: "Реал" — "Партизан" 2:1

"Партизан" стал первым финалистом из Восточной Европы, но не совладал в Брюсселе с "Реалом". При этом начиналось все для белградцев как нельзя лучше. Велибор Васович вывел югославов вперед, но в заключительные 20 минут Амансио Амаро и Фернандо Серена переломили ход игры. В итоге капитан "Реала" Хенто, в шестой раз игравший в финале, поднял Кубок чемпионов над головой.

1980/81: "Ливерпуль" — "Реал" 1:0

"Королевский клуб" доминировал на заре турнира, но следующего выхода в финал ему пришлось ждать 15 лет. На сей раз визит на "Парк-де-Пренс" не стал для мадридцев счастливым. Гол Алана Кеннеди в концовке принес трофей мерсисайдцам.

1997/98: "Реал" — "Ювентус" 1:0

И снова мадридцы ждали следующего финала очень долго, хотя на сей раз для них все закончилось хорошо. Это был первый финал "Реала" в эпоху Лиги чемпионов УЕФА. На "Амстердам Арене" был забит всего один мяч — в середине второго тайма отличился Предраг Миятович, и "Реал" заполучил свой седьмой Кубок чемпионов.

1999/00: "Реал" — "Валенсия" 3:0

Седьмого титула "Реал" ждал 32 года, а уже через два сезона в активе столичного клуба стало восемь Кубков чемпионов. Впервые в истории турнира в финале встретились представители одной страны. На "Стад-де-Франс" перед самым перерывом отличился Фернандо Морьентес, а во втором тайме ворота "летучих мышей" поразили Стив Макманаман и Рауль Гонсалес.

2001/02: "Реал" — "Байер" 2:1

Поединок снова состоялся в Глазго на "Хэмпден Парк", где "Реал" отпраздновал некогда свою самую яркую победу в финале. "Королевский клуб" не посрамил память предшественников и заполучил Кубок чемпионов в третий раз за пять лет. В дебюте отличился Рауль, ставший первым в истории игроком, которому удалось забить в двух финалах Лиги чемпионов. Лусио вскоре восстановил паритет, а затем фантастический удар Зинедина Зидана привел поклонников "сливочных" в экстаз.

2013/14: "Реал" — "Атлетико" 4:1 (доп. вр.)

Все шло к тому, что дебютный финал Кубка чемпионов с участием клубов из одного города принесет "Атлетико" первый еврокубковый трофей. До перерыва Диего Годин вывел новоиспеченных чемпионов Испании вперед. Но на самом флажке Серхио Рамос точно пробил головой и перевел игру в дополнительное время. Тут уже "Реал" было не удержать. Голы Гарета Бейла, Марсело и Криштиану Роналду принесли ему заветную "десиму". На последних минутах Роналду реализовал пенальти и забил 17-й гол в розыгрыше, повторив рекорд Кубка чемпионов.

2015/16: "Реал" — "Атлетико" 1:1 (пен. 5:3)

Через два года в Милане счет открыл уже "Реал". Сделал это Серхио Рамос, ставший пятым, кто забивал в двух финалах Лиги чемпионов. Антуан Гризманн во втором тайме угодил с пенальти в перекладину, а затем Янник Карраско все же сравнял результат. Дополнительное время голов не принесло, и пришлось исполнять 11-метровые. Бывший игрок "Реала" Хуанфран, бивший у "Атлетико" четвертым, угодил в штангу, и Роналду принес команде Зидана-тренера 11-й Кубок чемпионов.

Напомним, "Реал" второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов, и может стать первым клубом в истории, который может защитить титул победителя турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 "Ювентус" — "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.