Тренеры команд о полуфинале Лиги Европы: "Лион" — разочарован, "Аякс" — заслужил выход в финал

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио поделился впечатлением от проигранного противостояния с "Аяксом" за выход в финал Лиги Европы.

"Очень разочарован, очень разочарован. Я горжусь тем, что мои игроки сделали в этом матче, но есть много разочарования. Мы говорим о том, что сценарий был идеальным, как мы мечтали. Было 3:1 за десять минут до конца, играли 11 против 10.

Мы имели возможность забить четвертый мяч и добыть победу в дополнительное время, но подвела реализация. Возможно, отсутствие эффективности и удачи.

Первое, что нужно сделать — пережить сильное разочарование. Все игроки разочарованы, но они должны поднять свои головы, они могут гордиться собой", — приводит слова наставника L'Equipe, которую цитирует ua-football.com.

Главный тренер "Аякса" Петер Бос тоже прокомментировал поражение от "Лиона" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Этот странный вечер начался хорошо. Мы имели контроль мяча в первом тайме. А потом был первый поворотный момент в матче с пенальти и голом, "Лион" забил незадолго до перерыва. Это был удар для моих игроков, которые были мыслями уже в раздевалке.

Тем не менее мы хорошо играли в первом тайме. После перерыва, это было очень трудно. "Лион" не остановился, а играл до конца. По итогам двух матчей, думаю, мы заслужили на выход в финал", — цитирует специалиста L'Equipe.

Напомним, во втором полуфинальном матче "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сыграл вничью 1:1 с "Сельтой" и прошел в финал за счет выездной победы 1:0.

Финал Лиги Европы-2016/17 будет принимать 24 мая "Френдс Арена" в Сольно (Швеция).

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