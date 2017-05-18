Шевченко доволен матчем "Динамо" — "Шахтер": был очень хороший футбол

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в финальном матче Кубка страны между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" игра получилась очень хорошая.

Об этом говорится на сайте Федерации Футбола Украины.

В то же время наставник подчеркнул, что больших скоростей оба клуба не продемонстрировали, но в целом был очень хороший футбол.

"Игра получилась очень хорошая, но была заметна усталость и той, и другой команды — все же конец сезона…", — отметил специалист.

По его словам, "Динамо" имело шансы но не воспользовались ими. "Зато "Шахтер" свои шансы использовал. Поэтому поздравляю их ("горняков" — Ред.) с заслуженной победой в Кубке", — сказал Шевченко.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел в Харькове на стадионе "Металлист", игра закончилась со счетом 0:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: ffu.org.ua, видео: Football Federation of Ukraine