"Больно смотреть". Маркевич объяснил, почему от "Динамо" осталось одно название

Киевскому "Динамо" необходимо привлекать в основной состав всех лучших молодых исполнителей и усиливаться опытными и квалифицированными исполнителями из других коллективов.

Об этом заявил известный украинский тренер, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич в комментарии сайту "Команда1".

"Резерв динамовцам необходимо искать на стороне. Выбрать все, что есть лучшего в структуре клуба, и усиливаться если не легионерами, то опытными и квалифицированными исполнителями из других отечественных коллективов, чтобы быстрее встать на ноги. Иначе в следующем году может повториться нынешняя ситуация. Недавняя встреча с "Олимпиком" показала, что в "Динамо" все сшито на живую нитку.

И приглашать игроков "бело-синим" нужно уже сейчас, ведь то, что мы видим, это не "Динамо" (Киев), а одно название. Больно смотреть…" — отметил Маркевич.

Напомним, ранее эксперт назвал ошибки судьи, повлиявшие на матч "Шахтер" — "Динамо".