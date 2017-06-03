Зидан о финале Лиги чемпионов: жду от "Реала" и "Ювентуса" открытой игры

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в финальном матче Лиги чемпионов между его подопечными и итальянским "Ювентусом" ждет от команд открытой игры.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

В то же время специалист подчеркнул, мадридцам будет противостоять прекрасная команда.

"Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне — выиграли чемпионат и дошли до финала Лиги чемпионов. Подготовка — это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились", — сказал наставник.

По его словам, в футболе нужно отдавать все силы. "Постараемся показать свою игру… Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все. Я жду открытой игры от обеих команд", — добавил Зидан.

Напомним, "Реал" и "Ювентус" сразятся вечером 3 мая в Кардиффе (столица Уэльса) на Национальном стадионе. Узнать больше о запланированном финальном матче Лиги чемпионов можно здесь.