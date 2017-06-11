Отбор на Чемпионат мира-2018: сегодня сразятся сборные Украины и Финляндии

В воскресенье вечером, 11 июня, в финском Тампере пройдет отборочный поединок Чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Украины и Финляндии.

Игра состоится на стадионе "Ратина" (начало запланировано в 19:00), следить за ней будет арбитр из Израиля Алон Йефет, пишет football.ua.

По данным Федерации Футбола Украины, размещенным в Twitter, украинские спортсмены уже прибыли в Финляндию и прогулялись по Тампере.

"Если сборная Украины всерьез намерена побороться за путевку в финальный турнир Чемпионата мира 2018 года, то ей во что бы то ни стало надо обыгрывать в Тампере национальную команду Финляндии", — отметили журналисты.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

Украина: Пятов — Бутко, Кучер, Ракицкий, Соболь — Степаненко, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Селезнев, Коноплянка;

Финляндия: Градецки — Райтала, Аркивуо, Мойсандер, Уронен — Лод, Халсти, Хетемай, Риски — Похьянпало, Пукки.

Напомним, 6 июня в Австрии сборная Украины провела товарищеский матч против команды из Мальты в рамках подготовки к поединку с финнами и уступила с минимальным счетом — 0:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: twitter.com/ffukraine