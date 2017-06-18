Обмен сорвался. Турки не смогли приобрести у "Динамо" хорватского защитника

Киевское "Динамо" получило предложение от турецкого "Бешикташа" по трансферу хорватского защитника Домагоя Виды.

Турецкий клуб предложил в обмен на хорвата Дениса Бойко, Араза Озбилиза и 1 миллион евро, сообщает football.ua со ссылкой на турецкие источники.

Такое предложение киевлян не устроило, и они не стали его даже рассматривать. В "Динамо" рассчитывают выручить за хорватского защитника 9 миллионов евро.

Более того, сообщается, что "Динамо" предпримет удержать Виду и предложить ему новый контракт, поскольку нынешнее соглашение истекает через полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что Вида может продолжить карьеру в Англии.