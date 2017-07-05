Месси получит 50 млн евро за контракт с "Барселоной" — СМИ

Аргентинский форвард Лионель Месси кроме денег, положенных ему по новому контракту с "Барселоной", получит еще и немалый бонус за подписание этого соглашения.

Об этом пишет ua-football.com.

Нападающий получит бонусных 50 млн евро, правда, выплачены эти деньги будут частями в течение четырех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" официально объявила о том, что стороны договорились по новому контракту, который будет действовать до лета 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Месси по новому контракту с "Барселоной" составит 300 миллионов евро.

В составе "Барселоны", за которую аргентинец забил 507 голов в 583 матчах, Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира.

30 июня в Росарио аргентинец женился на подруге детства Антонелле Роккуццо. 200 агентов обеспечивали безопасность гостей во время свадьбы. Месси предложил гостям вместо подарков на свадьбу сделать пожертвования в его благотворительный фонд.

Напомним, лидер атаки испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси решил сочетаться узами законного брака со своей давней подругой Антонеллой Рокуццо.