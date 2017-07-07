Опубликован новый рейтинг лучших боксеров планеты. Кличко — третий

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко вошел в тройку лидеров лучших боксеров планеты.

Новый рейтинг опубликовал знаменитый журнал о мировом боксе The Ring Magazine, пишет 112 Украина.

В суперятжелом весе лидирует чемпион мира британец Энтони Джошуа. Вторым идет американец Деонтей Уайлдер. Тройку замыкает украинец Владимир Кличко.

Рейтинг журнала:

1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)

2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)

3. Владимир Кличко

4. Кубрат Пулев

5. Луис Ортис

6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)

7. Александр Поветкин

8. Энди Руис-младший

9. Диллиан Уайт

10. Доминик Бризил

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом.

Между тем, промоутеры Энтони Джошуа и Владимира Кличко договариваются о реванше, который может пройти осенью в Лас-Вегасе.