Опубликован новый рейтинг лучших боксеров планеты. Кличко — третий

В суперятжелом весе лидирует чемпион мира британец Энтони Джошуа.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко вошел в тройку лидеров лучших боксеров планеты.
Новый рейтинг опубликовал знаменитый журнал о мировом боксе The Ring Magazine, пишет 112 Украина.
В суперятжелом весе лидирует чемпион мира британец Энтони Джошуа. Вторым идет американец Деонтей Уайлдер. Тройку замыкает украинец Владимир Кличко.
Рейтинг журнала:
1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)
2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)
3. Владимир Кличко
4. Кубрат Пулев
5. Луис Ортис
6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)
7. Александр Поветкин
8. Энди Руис-младший
9. Диллиан Уайт
10. Доминик Бризил
Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом.
Между тем, промоутеры Энтони Джошуа и Владимира Кличко договариваются о реванше, который может пройти осенью в Лас-Вегасе.