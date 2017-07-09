"Динамо" разгромило австрийцев, видео голов

В субботу, 8 июля, на сборах в Австрии киевское "Динамо" победило местный "Ваккер" со счетом 3:0.

Об этом говорится на сайте столичного клуба.

Киевляне с первых минут матча начали давить на соперника и получили положительный результат — Беседин вскоре отправил мяч в сетку ворот австрийцев.

В первом тайме динамовцам удалось удвоить преимущество — Хлебас, получив мяч в штрафной, не стал ни с кем делиться, обыграл защитника "Ваккера" и точно пробил с острого угла мимо вратаря противника.

Во втором тайме игроки столичной команды не переставали атаковать и снова забили — Беседин смог отличиться во второй раз. Между тем австрийцы так ни разу и не огорчили киевлян.

"Динамо" — "Ваккер" 3:0

Голы: Беседин, (9, 64), Хлебас (28)

"Динамо": Коваль (Бущан, 60) — Тымчик (Бурда, 72), Кадар, Пантич, Очигава — Гонсалес (Михайличенко, 62), Шепелев, Корзун (Рыбалка, 63), Гусев (Яремчук, 83) — Беседин, Хлебас (Мораес, 46).

Видео голов и опасных моментов

Напомним, 5 июля на сборах в Австрии "Динамо" победило румынский клуб "Университатя" со счетом 2:0, тогда отличились Дьемерси Мбокани и Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: ФК "Динамо" Київ