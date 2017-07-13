Величайший спортивный обман. Опубликован фильм о допинговой системе в РФ

В Сети опубликован документальный фильм о российской допинговой системе, существующей с 1968 года.

Официальный трейлер фильма размещен американской компанией Netflix на портале YouTube

Авторы отмечают, что опубликованный материал позволит судить о масштабе российских преступлений, которые в очередной раз будут продемонстрированы всему миру. В фильме отводится большое внимание роли Путина в давно существующей российской допинговой системе, которая была залогом как триумфа спортсменов РФ на Олимпиаде в Сочи, так и многих других спортивных состязаний, начиная с 1968 года.

Один из героев фильма говорит: "Я содействовал одному из самых тщательно продуманных допинговых обманов в истории спорта".

"99% российских спортсменов употребляли допинг", "Это хуже, чем мы могли представить", "Если все это правда — мы имеем дело с невероятным по масштабам преступлением", "Знал ли Путин о существовании российской допинговой системы? — Да", — говорится в трейлере.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за допинга Россию предлагают отстранить от Олимпиады-2018.

Видео: Netflix.