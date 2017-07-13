Владимир Кличко думает о спортивной пенсии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что думает о спортивной пенсии, но сидеть и жить воспоминаниями о прошлом не собирается ни в коем случае.

Об этом боксер рассказал на открытом мастер-классе, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что намерен развиваться.

"Мой последний поединок (с чемпионом мира по версии IBF-супертяжеловесом из Британии Энтони Джошуа — Ред.) был не таким успешным. Я к этому привык, ничего страшного. Не всегда в жизни складывается все так, как хочется", — добавил боец.

По его словам, "тут важно извлекать уроки и разбираться, почему так произошло". "В 41 год я думаю о том, как буду выстраивать карьеру дальше. Да, я думаю о спортивной пенсии, но сидеть и жить воспоминаниями о прошлом я не собираюсь ни в коем случае", — отметил он.

"Только вперед! Больше учиться, больше знать, больше мечтать, ведь человек, стоя на одном месте, падает назад. Поэтому только вперед — к новым знаниям и осуществлению новых целей", — сказал экс-чемпион.

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Британец надеется, что украинец даст согласие на второй бой.