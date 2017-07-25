"Злой, тяжелый соперник". Хацкевич раскрыл стратегию на матчи квалификации ЛЧ против "Янг Бойз"

Игроки киевского "Динамо" готовятся к предстоящему матчу квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" так же, как и к предыдущим встречам.

Об этом рассказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

"Разве что на одно больше было теоретических занятий. Со вчерашнего дня знакомим команду с игрой соперника", — рассказал он.

Хацкевич заявил, что игру прошлогоднего "Янг Бойз" не анализировали, потому что с тех пор команду покинули сразу несколько человек.

"При этом принципы построения игры у нашего соперника остались те же: организованная оборона, длинные передачи, высокий форвард, через которого строится выход из обороны.

Мы изучали "Янг Бойз" по последним трем матчам этой команды — против "Сток Сити", "Бенфики" и "Базеля". Состав у нашего оппонента стабилен. Замены почти всегда — тоже. Команда обученная, злая. Достаточно тяжелый соперник", — подчеркнул тренер "Динамо".

"Главная стратегия на двухматчевое противостояние — это надежная игра в обороне и эффективная — в атаке, что должно принести нам успех", — добавил Хацкевич.

Напомним, в прошлом году в квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в серии пенальти проиграл "Янг Бойз".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).