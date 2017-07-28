Не повезло, упустили победу. В "Олимпике" и "Александрии" прокомментировали матчи квалификации ЛЕ

28 июля 2017, 14:28

Мы забили очень хороший мяч, но не хватило концентрации и пропустили. сказал Санжар.

Роман Санжар

Главный тренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал дебютный матч своей команды в еврокубках (игра с ПАОКом закончилась со счетом 1:1).

Об этом сообщает football.ua.

"Мы забили очень хороший мяч, но не хватило концентрации и пропустили. — сказал Санжар. — Конечно, победа была бы лучшим результатом, но ребята выглядели достойно. Я знаю, что в ответном матче будет очень тяжело, но мы будем бороться и постараемся добиться положительного результата".

Автор результативной передачи на Станислава Биленького Андрей Богданов уверен, что шансы "Олимпика" и ПАОКа на выход в раунд плей-офф Лиги Европы равны.

"Нам немного не повезло, что мы не смогли удержать победу, — сказал Богданов. — Наверное, можно было сыграть и получше, когда забивали гости, но уж очень быстро все делал футболист ПАОКа. Но в целом мы абсолютно ни в чем не уступали сопернику. Я считаю, что мы как минимум не слабее, и не понимаю, почему все уверены, что греческие команды сильнее нас. Постараемся доказать, что это не так. Уверен, что шансы Олимпика и ПАОКа на проход в следующий раунд — 50 на 50, но мы сделаем все возможное для победы".

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между ПАОКом и Олимпиком состоится в Салониках 3 августа.

Владимир Шаран

В свою очередь, главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал ничью в Лиге Европы против "Астры" (0:0).

"Была тяжелая и равная игра, мало было голевых моментов. Но в первом тайме "Александрия" немного имела преимущество. Второй тайм был тоже равный, но после удаления Басова, больше моментов уже создавали румыны", — подчеркнул главный тренер "Александрии".

"Я благодарен ребятам за самоотдачу и за организованную игру в обороне. Также я благодарен нашим болельщикам за поддержку", — заявил он.

"Счет 0:0 очень скользкий результат. "Александрии" безусловно нужно забивать дома", — добавил Шаран.

Ответная встреча состоится 3 августа в Александрии.

Напомним, ранее киевское "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победило швейцарский "Янг Бойз".

Фото: fco.com.uaolimpik.com.ua.

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