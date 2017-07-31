"Шахтер" опередил "Динамо" по очкам для коэффициента УЕФА

31 июля 2017, 14:25

Уже через месяц "Динамо" может вернуть себе лидерство в списке национальных "вкладчиков".

Капитан "Шахтера" Дарио Срна

Нынешний еврокубковый сезон стал для Украины 26-м за период независимости. В течение 25-ти из них лидерство по количеству набранных в национальную копилку очков для таблицы коэффициентов УЕФА удерживало "Динамо". После минимальной победы в 1/16 финала Лиги Европы над "Сельтой" в феврале этого года "Шахтер" сравнялся с киевским клубом по общему улову (237:237), а теперь и опередил.

Об этом сообщает интернет-издание "Команда №1".

Как пишет издание, с прямым пропуском в групповой раунд Лиги чемпионов победитель украинской Премьер-лиги автоматически получает 4 бонусных очка (как для клубного рейтинга, так и для национального). А значит — "Шахтер", который начнет выступление в турнире в сентябре, формально имеет в сумме 241 пункт. У "Динамо" после победы над "Янг Бойз" в третьей квалификации стало 238.

"Команда №1" напомнила, что в отборочных раундах за победу насчитывают 1 очко, за ничью — 0,5, в основной сетке — 2 и 1 соответственно. Такая схема действует с сезона-1998/1999, а все набранные коэффициенты до этого в пятилетнем цикле постфактум были УЕФА пересчитаны.

Уже через месяц, еще до старта "Шахтера" в групповом раунде, "Динамо" имеет возможность снова возглавить список национальных "вкладчиков". Но это произойдет только в том случае, если бело-синие пройдут "Янг Бойз", затем следующего соперника в плей-офф раунде и, соответственно, пробьются в основную сетку.

Свои рекорды по очкам "Шахтер" и "Динамо" установили в памятном для них сезоне 2008/2009, когда донецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, а киевский — дошел до полуфинала.

Есть что вспомнить еще двум нашим представителям в еврокубках, которые по улову занимают следующие за лидерами места. "Днепр" в 2015 году добрался до финала Лиги Европы и добыл для страны 21 очко, а "Металлист", дойдя в 2012-м до четвертьфинала, принес в копилку 19,5 пункта.

Взнос украинских клубов в еврокубковую копилку страны (очки)

1.

Шахтер

241

2.

Динамо

238

3.

Днепр

89

4.

Металлист

62,5

5.

Черноморец

28,5

6.

Металлург Д

16

7.

Ворскла

14

8.

Карпаты

12,5

9.

Заря   

8

10.

Арсенал (ЦСКА)     

7

11.

Металлург З 

5

12.

Таврия           

3

13.

Ильичевец    

2,5

14.

Кривбасс      

2

15.

Нива В          

1

16.

Александрия

0,5

17.

Олимпик

0,5

*Примечание. Показатели за период независимости (1992—2017) по состоянию на 31.07.2017.

 

Взнос грандов в копилку Украины по сезонам

Сезон

Шахтер

Динамо

1992/1993

2

1993/1994

2

1994/1995

1

4,5

1995/1996

3

2

1996/1997

1

1997/1998

4,5

14

1998/1999

3

18

1999/2000

16,5

2000/2001 

9

5

2001/2002

3

5,5

2002/2003

3

10,5

2003/2004

2,5

8

2004/2005

13,5

12

2005/2006 

11,5

0,5

2006/2007

14

8,5

2007/2008

10

5

2008/2009

28

22,5

2009/2010

13

8

2010/2011

24

19,5

2011/2012

8

8

2012/2013

17

12

2013/2014

11

10

2014/2015

17

16

2015/2016

23

18

2016/2017

17

8

2017/2018

4

1

Всего 

241

238

Напомним, в Киеве на НСК "Олимпийский" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" — 3:1.

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