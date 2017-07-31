"Шахтер" опередил "Динамо" по очкам для коэффициента УЕФА

Нынешний еврокубковый сезон стал для Украины 26-м за период независимости. В течение 25-ти из них лидерство по количеству набранных в национальную копилку очков для таблицы коэффициентов УЕФА удерживало "Динамо". После минимальной победы в 1/16 финала Лиги Европы над "Сельтой" в феврале этого года "Шахтер" сравнялся с киевским клубом по общему улову (237:237), а теперь и опередил.

Об этом сообщает интернет-издание "Команда №1".

Как пишет издание, с прямым пропуском в групповой раунд Лиги чемпионов победитель украинской Премьер-лиги автоматически получает 4 бонусных очка (как для клубного рейтинга, так и для национального). А значит — "Шахтер", который начнет выступление в турнире в сентябре, формально имеет в сумме 241 пункт. У "Динамо" после победы над "Янг Бойз" в третьей квалификации стало 238.

"Команда №1" напомнила, что в отборочных раундах за победу насчитывают 1 очко, за ничью — 0,5, в основной сетке — 2 и 1 соответственно. Такая схема действует с сезона-1998/1999, а все набранные коэффициенты до этого в пятилетнем цикле постфактум были УЕФА пересчитаны.

Уже через месяц, еще до старта "Шахтера" в групповом раунде, "Динамо" имеет возможность снова возглавить список национальных "вкладчиков". Но это произойдет только в том случае, если бело-синие пройдут "Янг Бойз", затем следующего соперника в плей-офф раунде и, соответственно, пробьются в основную сетку.

Свои рекорды по очкам "Шахтер" и "Динамо" установили в памятном для них сезоне 2008/2009, когда донецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, а киевский — дошел до полуфинала.

Есть что вспомнить еще двум нашим представителям в еврокубках, которые по улову занимают следующие за лидерами места. "Днепр" в 2015 году добрался до финала Лиги Европы и добыл для страны 21 очко, а "Металлист", дойдя в 2012-м до четвертьфинала, принес в копилку 19,5 пункта.

Взнос украинских клубов в еврокубковую копилку страны (очки)

1. Шахтер 241 2. Динамо 238 3. Днепр 89 4. Металлист 62,5 5. Черноморец 28,5 6. Металлург Д 16 7. Ворскла 14 8. Карпаты 12,5 9. Заря 8 10. Арсенал (ЦСКА) 7 11. Металлург З 5 12. Таврия 3 13. Ильичевец 2,5 14. Кривбасс 2 15. Нива В 1 16. Александрия 0,5 17. Олимпик 0,5

*Примечание. Показатели за период независимости (1992—2017) по состоянию на 31.07.2017.

Взнос грандов в копилку Украины по сезонам

Сезон Шахтер Динамо 1992/1993 — 2 1993/1994 — 2 1994/1995 1 4,5 1995/1996 3 2 1996/1997 — 1 1997/1998 4,5 14 1998/1999 3 18 1999/2000 1 16,5 2000/2001 9 5 2001/2002 3 5,5 2002/2003 3 10,5 2003/2004 2,5 8 2004/2005 13,5 12 2005/2006 11,5 0,5 2006/2007 14 8,5 2007/2008 10 5 2008/2009 28 22,5 2009/2010 13 8 2010/2011 24 19,5 2011/2012 8 8 2012/2013 17 12 2013/2014 11 10 2014/2015 17 16 2015/2016 23 18 2016/2017 17 8 2017/2018 4 1 Всего 241 238

Напомним, в Киеве на НСК "Олимпийский" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" — 3:1.