"Шахтер" опередил "Динамо" по очкам для коэффициента УЕФА

Уже через месяц "Динамо" может вернуть себе лидерство в списке национальных "вкладчиков".
Нынешний еврокубковый сезон стал для Украины 26-м за период независимости. В течение 25-ти из них лидерство по количеству набранных в национальную копилку очков для таблицы коэффициентов УЕФА удерживало "Динамо". После минимальной победы в 1/16 финала Лиги Европы над "Сельтой" в феврале этого года "Шахтер" сравнялся с киевским клубом по общему улову (237:237), а теперь и опередил.
Об этом сообщает интернет-издание "Команда №1".
Как пишет издание, с прямым пропуском в групповой раунд Лиги чемпионов победитель украинской Премьер-лиги автоматически получает 4 бонусных очка (как для клубного рейтинга, так и для национального). А значит — "Шахтер", который начнет выступление в турнире в сентябре, формально имеет в сумме 241 пункт. У "Динамо" после победы над "Янг Бойз" в третьей квалификации стало 238.
"Команда №1" напомнила, что в отборочных раундах за победу насчитывают 1 очко, за ничью — 0,5, в основной сетке — 2 и 1 соответственно. Такая схема действует с сезона-1998/1999, а все набранные коэффициенты до этого в пятилетнем цикле постфактум были УЕФА пересчитаны.
Уже через месяц, еще до старта "Шахтера" в групповом раунде, "Динамо" имеет возможность снова возглавить список национальных "вкладчиков". Но это произойдет только в том случае, если бело-синие пройдут "Янг Бойз", затем следующего соперника в плей-офф раунде и, соответственно, пробьются в основную сетку.
Свои рекорды по очкам "Шахтер" и "Динамо" установили в памятном для них сезоне 2008/2009, когда донецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, а киевский — дошел до полуфинала.
Есть что вспомнить еще двум нашим представителям в еврокубках, которые по улову занимают следующие за лидерами места. "Днепр" в 2015 году добрался до финала Лиги Европы и добыл для страны 21 очко, а "Металлист", дойдя в 2012-м до четвертьфинала, принес в копилку 19,5 пункта.
Взнос украинских клубов в еврокубковую копилку страны (очки)
|
1.
|
Шахтер
|
241
|
2.
|
Динамо
|
238
|
3.
|
Днепр
|
89
|
4.
|
Металлист
|
62,5
|
5.
|
Черноморец
|
28,5
|
6.
|
Металлург Д
|
16
|
7.
|
Ворскла
|
14
|
8.
|
Карпаты
|
12,5
|
9.
|
Заря
|
8
|
10.
|
Арсенал (ЦСКА)
|
7
|
11.
|
Металлург З
|
5
|
12.
|
Таврия
|
3
|
13.
|
Ильичевец
|
2,5
|
14.
|
Кривбасс
|
2
|
15.
|
Нива В
|
1
|
16.
|
Александрия
|
0,5
|
17.
|
Олимпик
|
0,5
*Примечание. Показатели за период независимости (1992—2017) по состоянию на 31.07.2017.
Взнос грандов в копилку Украины по сезонам
|
Сезон
|
Шахтер
|
Динамо
|
1992/1993
|
—
|
2
|
1993/1994
|
—
|
2
|
1994/1995
|
1
|
4,5
|
1995/1996
|
3
|
2
|
1996/1997
|
—
|
1
|
1997/1998
|
4,5
|
14
|
1998/1999
|
3
|
18
|
1999/2000
|
1
|
16,5
|
2000/2001
|
9
|
5
|
2001/2002
|
3
|
5,5
|
2002/2003
|
3
|
10,5
|
2003/2004
|
2,5
|
8
|
2004/2005
|
13,5
|
12
|
2005/2006
|
11,5
|
0,5
|
2006/2007
|
14
|
8,5
|
2007/2008
|
10
|
5
|
2008/2009
|
28
|
22,5
|
2009/2010
|
13
|
8
|
2010/2011
|
24
|
19,5
|
2011/2012
|
8
|
8
|
2012/2013
|
17
|
12
|
2013/2014
|
11
|
10
|
2014/2015
|
17
|
16
|
2015/2016
|
23
|
18
|
2016/2017
|
17
|
8
|
2017/2018
|
4
|
1
|
Всего
|
241
|
238
Напомним, в Киеве на НСК "Олимпийский" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" — 3:1.