"Александрия" победила румын и пробилась в плей-офф Лиги Европы, видео гола

В четверг, 3 августа, в Александрии на стадионе "Ника" состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Александрия" победила румынскую "Астру" со счетом 1:0.

Первый поединок между командами, состоявшийся неделю назад на поле "Астры", завершился нулевой ничьей.

В ответном поединке все решил гол на 43-й минуте. Защитники "Астры" нарушили правила в своей штрафной, и капитан хозяев Андрей Запорожан четко реализовал 11-метровый.

Во втором тайме гости вынуждены были спасать ситуацию, но больше моментов удвоить счет было, наоборот, у "Александрии". Однако опасные удары игроков команды Владимира Шарана цели не достигли.

"Александрия" — Астра 1:0 (первый матч — 0:0)

Гол: Запорожан, 43 (с пенальти)

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Бондаренко, Гитченко, Бацула — Запорожан, Банада — Старенький (Пономарь, 57), Грицук (Каленчук, 78), Цуриков — Ситало (Кулиш, 68)

"Астра": Илиев — Стан, Дандя, Польчак, Белу — Мрзляк (Чипирлиу, 84), Маркиньос, Поляк (Мойзе, 52) — Ионицэ, Никоара (Балауре, 65), Ле Таллек

Предупреждения: Ситало, Бацула — Польчак, Ионицэ

Напомним, ранее сообщалось, что накануне в ответном матче квалификации ЛЧ киевское "Динамо" в гостях безвольно уступило швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2 и вылетело в Лигу Европы.

Видео: Best MomentS.