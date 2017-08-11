"Милан" тоже сватается к травмированному Ибрагимовичу

Итальянский "Милан" включился в борьбу за экс-нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Также к 35-летнему шведу проявляют интерес "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает Sport-express.ru.

Ранее появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать новый контракт с Ибрагимовичем. Английский клуб уже начал переговоры с форвардом.

В прошлом сезоне Ибрагимович выступал за "МЮ" и провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач. В данный момент форвард восстанавливается после травмы, полученной в победном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:0), когда он получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на 9-12 месяцев.

По причине повреждения в "Манчестер Юнайтед" решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев.

Фото: Facebook Златана Ибрагимовича