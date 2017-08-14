Компромисс с нейтральным полем. В "Динамо" рассказали, когда поедут играть в Мариуполь

Киевское "Динамо" не поедет в Мариуполь, где должен состояться выездной поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский заявил в эфире программы "Профутбол".

"Нам нужны не публичные гарантии в СМИ, а официальные письма от первых лиц Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны. Как только мы получим письма — с удовольствием сядем в самолет. Все вопросы, связанные с проведением массовых мероприятий на этой территории, должен решать руководитель антитеррористического центра. Для матчей в Мариуполе нельзя применять нормы общего характера. Здесь должны действовать специальные нормы, которые предусмотрены регламентами ФИФА и УЕФА. Только спецслужбы могут давать рекомендации, а национальные ассоциации обязаны их использовать.

Команды едут в Мариуполь на свой страх и риск. Мы искренне хотим сыграть в Мариуполе. Но предлагаем альтернативный вариант — сыграть два матча на нейтральном поле. Не хотим ставить соперника в неравные условия, готовы пойти на компромисс, — заявил Мадзяновский.

Напомним, ранее президент киевского клуба Игорь Суркис потребовал письменных гарантий безопасности "Динамо" в Мариуполе.

Видео: ПРОФУТБОЛ.