СМИ узнали, где может пройти матч "Мариуполь" — "Динамо"

В ближайшие дни Федерация футбола Украины может принять решение о переносе матча седьмого тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо" в Киев.

Об этом пишет tribuna.com, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, если игра пройдет в столице, тогда следующий поединок этих команд, который запланирован на 2 декабря, таки пройдет в прифронтовом Мариуполе.

Ранее вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский говорил, что клуб не поедет играть в Мариуполь без гарантий безопасности, и назвал альтернативный вариант — сыграть два матча с местной командой на нейтральном поле.